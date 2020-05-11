Sovyet ordusunun kayıplarını hatırlatan Eski Almanya İçişleri Bakanı Baum: Berlin’i kimin kurtardığı unutulmamalı

Almanya’nın eski İçişleri Bakanı, Hür Demokrat Parti (FDP) üyesi Gerhart Baum, Sovyet ordusunun inanılmaz kayıplar pahasına Berlin ve genel olarak Almanya’yı Nazilerden kurtardığını belirterek, “Bu unutulmamalı” dedi.

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Baum, Nazi Almanya’sının teslim olmasına yol açan sebebin Berlin’in kurtuluşu olduğunu kaydederek, “Modern demokrasi ancak Almanların her zaman Nazizmden kurtarıldıklarını hatırlaması durumunda ikna edici olur” ifadesini kullandı.

Nazi Almanya’sında her şeyin anlatıldığı gibi kötü olmadığı ve savaşın gerçek kurbanlarının Almanlar olduğu yönündeki günümüz düşüncelerin tehlikeli olduğunu kaydeden Baum, hatıranın genç kuşaklara aktarılması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya, bazı Avrupa ülkelerinin tarihi yeniden yazma girişiminde olduğunu defalarca dile getirmişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı ile ilgili gerçeklerin korunmasını sağlamaları ve tarihini tahrif etme çabalarına karşı koymaları gerektiğini söylemişti.

Rusya’nın, Hitler karşıtı koalisyondan müttefiklerin Nazizmin yenilgiye uğratılmasındaki katkılarını hatırlayacağını kaydeden Putin, faşizme karşı partizan mücadelesini verenlerin ve bu savaşın milyonlarca kurbanının da asla unutulmayacağını dile getirmişti.