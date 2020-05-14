Türkiye'ye yönelik 'katılım öncesi yardım fonları'nın askıya alınması önerisi, Avrupa Parlamentosu'nda reddedildi

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Bugün AP, Türkiye'ye yönelik IPA fonlarının askıya alınmasına büyük çoğunlukla karşı çıktı. Bu fonlar temelde bağımsız bir sivil toplumu desteklemeye odaklı. Fonların askıya alınması, yalnızca temel haklar ve daha demokratik bir Türkiye için çabalayanlara zarar verirdi. Toplumlar ve hükümetler arasında ayrım yapılmaması sıkça yapılan (tehlikeli) bir hata. İlişkilerimiz siyasetin de ötesinde! Bugün Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne daha yakın olmasını isteyen tüm Türkiye vatandaşlarına bir bütün olarak bağlılığını teyit etti" açıklamasında bulundu.

It is a frequent (and dangerous) mistake not to differentiate between societies and their governments. Our relations go far beyond politics! Today the @Europarl_EN reaffirmed its commitment with 🇹🇷 as a whole & with all Turkish citizens aspiring to a 🇹🇷 closer to the 🇪🇺 — Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) May 14, 2020

​AP Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı Sergey Lagodinsky ise "İyi bir mücadele verdik. AP Türkiye Raportörü ile benzer düşünceye sahip parlamenterlerle birlikte Türkiye'ye yönelik IPA fonlarının askıya alınmasını savunan öneriyi reddetmeyi başardık. Türk sivil toplumunun mevcut ikili gerginliklerden etkilenmeyeceğini bilmek memnun edici." ifadesini kullandı.

This was a good fight: With our joint efforts by @NachoSAmor, myself and like-minded Parliamentarians we managed to reject the proposal to cut IPA funds for #Turkey. Happy to know that the Turkish civil society will not suffer under the current bilateral difficulties! 💚❤️🇪🇺🇹🇷 — Sergey Lagodinsky (@SLagodinsky) May 14, 2020

​EPP, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'ndaki '2018 AB Genel Bütçe Uygulamalarının Onanması' oturumunda değişiklik önerisinde bulundu.

EPP, 2018 bütçesiyle ilgili oylamaya sunduğu değişiklik önerisinde Türkiye'ye IPA fon aktarımının hukukun üstünlüğü ve yönetişim alanlarında reform yapılması şartına bağlanmasını, gerekli ilerleme kaydedilmezse IPA fonlarının askıya alınmasını talep etti ancak Sanchez ve Lagodinsky'nin yanı sıra AP içindeki diğer siyasi gruplarda Türkiye'nin üyelik süreciyle bağlantılı olan IPA fonlarının devamını destekleyen AP üyelerinin karşı oy kullanmasıyla söz konusu değişiklik önerisi kabul edilmedi.