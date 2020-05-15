Almanya’da AB veya yabancı ülke bayrağına zarar verene hapis cezası verilebilecek

Almanya’da Avrupa Birliği’nin sembollerini veya başka bir ülkenin bayrağını yakmak ya da zarar vermek 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

Federal Eyalet Temsilciler Meclisi’nde “AB Bayrağı’nın ve marşının korunmasına” ilişkin Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasıyla ilgili yasa tasarısı, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti’nin oylarıyla kabul edildi.

Buna göre Almanya'da kamuya açık alanda herhangi bir ülkenin bayrağını yakan, zarar veren veya karalayana 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Germany makes burning of EU flag punishable by up to three years in jail https://t.co/eV98wdFRJP — BBC News (World) (@BBCWorld) May 15, 2020

​Yasa değişikliğine aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti (Die Linke) hayır oyu kullandı.

Alman medyasındaki yorumlarda yasa değişikliğine gerekçe olarak geçmiş yıllarda Berlin'de İsrail bayrağının yakılması gösterildi.