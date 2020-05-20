AB ülkelerinde mentollü sigara yasaklandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi tüm ülkelerde, 20 Mayıs’tan itibaren mentollü veya meyve aromalı sigara ürünlerinin satışına yasak getirildi.

AB üyei ülkelerde mentollü ve meyve aromalı sigaraların satışına yasak getirilmesi yönünde karar alındı.

İlgili karar, mentol ve diğer takviyelerin tütünün kokusunu yumuşattığı ve 'hoş aromayla' özellikle yeni başlayanlar için sigarayı daha çekici hale getirdiği gerekçesiyle alındı.

Böylelikle AB’de, zararlı ürünler için uygulanan 4 yıllık geçiş dönemi tamamlanmış oluyor. 2016’da yürürlüğe giren sigara karşıtı program, bazı tütün üreticileri tarafından engellenmeye çalışılmış, ama Avrupa Mahkemesi tüm davaları reddetmişti.

Programın uygulanmaya konduğu günden bu yana, sigara ve tütün paketlerinin üzerindeki alanın üçte ikisini, sigara içmenin korkunç etkilerini gösteren itici resimler ve ikaz yazılar kaplıyor.