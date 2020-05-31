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    İtalya’dan ‘Rusya ile dayanışma günü’ önerisi

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    İtalya’da faaliyet gösteren ‘Çocukları Kurtarmamıza Yardım Edin’ (Aiutateci a Salvare i Bambini) derneğinden Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede yaptığı yardımların anısına Rusya ile dayanışma günü tesis etme önerisi geldi.

    Dernek Başkanı Ennio Bordato, Sputnik’e açıklamasında Lombardiya’nın 90 belediye başkanına, ayrıca parlamentonun her iki kanadındaki grup temsilcilerine Moskova’nın Kovid-19 salgını ile mücadelede İtalya’ya yaptığı yardımların anısına Rusya ile dayanışma günü tesis etme önerisini içeren bir mektup gönderdiğini belirtti.

    Rusya’nın geçmişte de İtalya’ya yardım ettiğini hatırlatan Bordato, “Rus sağlık uzmanları evlerine döndükten sonra iki ülkenin bu büyük dayanışma sayfasının unutulmaması gerektiğine karar verdim” dedi ve ekledi:

    “Depremin yıktığı Messina’da Rus denizcilerin yardımlarından ve Umberto Nobile zeplininin kurtarılmasından tutun L'Aquila depremine ve Venedik’teki su baskınına, tüm bunlar geride bırakılmamalı.”

    ‘Salgının en trajik ve karanlık anlarında Rusya en çok yardım eden ülke oldu’

    Mektupta ayrıca, “Salgının en trajik ve karanlık anlarında Rusya, herkesten çok İtalya’ya ve özellikle de Bergamo ve Brescia etrafındaki birçok kente yardım eden ülke oldu” ifadelerine yer verildi.

    Rusya ve İtalya’ arasındaki ilişkilerin geçmişine dikkat çekilen mektupta, ‘son yıllarda İtalya ve Rusya’nın kaderlerinin giderek daha çok birleştiği’ kaydedildi:

    “Rusya’nın Kovid-19 salgını ile mücadeledeki yardımı yerel yönetimler, ordu temsilcileri, sivil toplum ve Lombardiya ile İtalya’nın binlerce vatandaşı tarafından fikir birliği ile tanındı.”

    Bordato, “çocuklara yardım etmek için 2001’den bu yana Rusya'da çalışan bir insani yardım örgütünün başkanı olarak, sadece ülkemizle kardeşlik dayanışmasının bu son sayfasını hatırlamakla kalmayıp aynı zamanda iki dost halkın tarihine tanıklık edecek olan İtalyan-Rus Dayanışma Günü'nün tesis edilmesine katkıda bulunmanızı rica ederim” ifadelerini kullandı.

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