'Fransa'da salgını kontrol altına aldık'

Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da, salgının kontrol altına alındığı belirtildi.

Hükümete danışmanlık yapan kurumun başkanı olan Jean-Francois Delfraissy, Inter radyosuna yaptığı açıklamada, “Mart ayının başlarında, karantinadan önce günde on binlerce yeni vaka kaydediliyordu, tahminen 80 bin kadar. Şimdi günde tahminen bin vakamız var” dedi.

L'épidémie de #covid_19 est actuellement "contrôlée" en France, a déclaré le président du conseil scientifique, le Pr Jean-François Delfraissy #AFP pic.twitter.com/jmyFBfeIqh — Agence France-Presse (@afpfr) June 5, 2020

Delfraissy, Fransa sağlık sisteminin yeni vakaları belirleme ve salgınların yayılmasını önlemeye hazır olduğunu, bu nedenle ülkede ikinci bir karantinanın gerekli olmayacağını umduğunu da söyledi.

Fransa’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 29 bin 10 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 185 bin 986’ya ulaştı.