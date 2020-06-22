Ukrayna: Türkiye heyetleri ile savunma işbirliği ve ticaret görüşüldü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Türkiye heyetleri bugün savunma alanındaki işbirliği ile iki ülke arasındaki ticari ilişkileri görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna ve Türkiye heyetlerinin bugün savunma alanındaki işbirliği ile iki ülke arasındaki ticari ilişkileri görüştüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak başkanlığındaki Ukrayna heyeti, Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türkiye heyetiyle görüştü. Taraflar, Ukrayna-Türkiye ilişkilerini ve önceki anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunu görüştü. Görüşmenin katılımcıları ayrıca savunma sanayisi alanındaki ilişkileri ve savunma sanayinde iki ülke arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılmasını değerlendirdi" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Diğer ikili işbirliği mekanizmaları kapsamında, özellikle de 12. Ukrayna-Türkiye Hükümetler Arası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı’nın yapılması ve serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili görüşme sürecini yeniden başlatma yönündeki çalışmaların hızlandırılması gerektiğine dikkat çekildi" denildi.