Londra'da en sıcak yaz: Koronavirüse rağmen sokak partileri düzenleniyor, müdahale eden polise saldırılıyor

Britanya başkentinde koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte sokak partileri furyası patlak verdi. Yasadışı partilere müdahale eden polisler saldırıya uğrarken üç haftada yaklaşık 150 memurun yaralanması, olaylı bir yaz geçirileceğine dair alarm zillerini çaldırdı.

Britanya'da koronavirüs önlemleri gevşetilirken, başkentte kalan önlemlerin hiçe sayılmasıyla sokak partisi düzenlenmesi furyasıyla polis baş edemiyor.

Londra'da polisin üst üste iki gece müdahale ettiği yasadışı partilerde saldırıya uğraması ve çok sayıda memurun yaralanması, olaylı bir yaz geçirileceğine dair alarm zillerini çaldırdı.

Coronavirus: 'I'm just here to chill with my boys' - Inside an illegal London street party https://t.co/qEj3hCmZD8 — SkyNews (@SkyNews) June 26, 2020

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, bugün yaptığı açıklamada, polise tümüyle kabul edilemez saldırıların sonuçlarının olacağını söyledi.

Polisin başkentte ruhsatsız müzikli eğlenceleri takibe aldığını ve bazılarını daha başlamadan kapattığını aktaran kadın emniyet müdürü, son olarak Notting Hill ve Brixton'da şiddetin patlak verdiğini, polise sert cisimler atıldığını ve başka saldırganlıklar düzenlendiğini, polis araçlarının devrildiğini anlattı.

This is what London looks like when the Mayor loses control of the streets.



Surging crime, violence at the BLM protests and now this.



It’s time for Sadiq Khan to take responsibility for the safety of both Londoners and his police officers.



Today.https://t.co/PJ2XJqgn26 — Shaun Bailey (@ShaunBaileyUK) June 25, 2020

Bunların tümüyle kabul edilemez olduğunu dile getiren Dick, bu saldırıların sonuçları olacağını ve saldırganları yakalamak için çok geniş çaplı soruşturma başlattıklarını duyurdu.

London has really got back to pre #COVID19 times. Here’s a charming Brixton street scene from last night. pic.twitter.com/coLdmtql7o — David Vance (@DVATW) June 25, 2020

Dışarıda en fazla 6 kişinin toplanmasına izin varken, Londra geceleri onlarca kişinin katıldığı sokak partileriyle sallanıyor.

Son olarak Brixton'da 22 polis memuru yaralanırken, emniyet müdürü son üç haftaki şiddet olaylarında 140 memurun yaralandığını belirtti.

ABD'den Britanya'ya sıçrayan ırkçılık karşıtı George Floyd protestolarının bazısında da arbede çıkmıştı.

"Hava sıcak, bazıları çok fazla içiyor, bazısı kızgın ve saldırgan, bazısı da şiddet yaratmak istiyor" diyen Dick, çok sayıda kişinin sağlık düzenlemelerini hiçe sayıp hem kendi sağlıklarını hem de ailelerinin sağlıklarını umursamadığını vurguladı. Semt sakinlerinin de sokak partilerinden ve çıkan olaylardan nefret ettiğini sözlerine ekledi.

Yüksek rütbeli olmayan polis memurlarını temsil eden Polis Federasyonu, daha önce sokağa çıkma yasaklarının insanlar üzerinde yarattığı baskısıyla düdüklü tencere benzeri durumun oluştuğunu ve havalar düzeldiğinde nizamı bozan olaylar yaşanacağı uyarısını yapmıştı.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin belediye başkanı adayı Shaun Bailey de Londra'yı korkunç bir yazın beklediğine dair endişelerini dile getirdi.

Londra sakinleri de özellikle kalan önlemlerin de kalkacağı 4 Temmuz'da ve sonrasında aşırı alkollü sokak olaylarının patlak vereceğine dair endişeli bekleyişe geçti.