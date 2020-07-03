Alman virolog: İkinci Kovid-19 dalgası olmayacak

Bonn Üniversitesi Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Hendrik Streeck, Sputnik’e açıklamasında, “Gerek ulusal gerek uluslararası düzeylerde olsun ikinci dalganın olmayacağını düşünüyorum. Bu virüsün ortadan kalkacağını söylemiyorum. Sadece yeni endemik koronavirüs haline gelecek. Halihazırda dünya genelinde 4 endemik insan koronavirüsü var. Bu dört virüs, Avrupa’da kış aylarda tüm grip vakalarının yüzde 10-30’dan sorumlu. Genelde, endemik insan koronavirüsleri üst ve alt solunum yolu hastalıklarına yol açıyor. Kovid-19’un da endemik koronavirüse dönüşeceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Kovid-19’un, aşı bulununcaya kadar yok edilmesinin mümkün olmayacağını söyleyen Alman uzman, “Hatırlatırım ki, şu ana kadar patojen insan koronavirüslerine karşı aşılar bulamadık. Tam da bu yüzden Kovid-19’u günlük hayatımıza entegre etmemiz gerekiyor” dedi.

Virüsle birlikte yaşamaya başlamamız gerektiğini dile getiren Streeck, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, hangi önlemlerin daha etkili olduğunu anlamamız gerektiği anlamına geliyor. Bazıları bunun maske olduğunu söylüyor, diğerleri temasların kısıtlanması gerektiğini savunuyor ve kitlesel etkinlikleri yasaklıyor. Ama şu an için net olarak hiçbir şey bilmiyoruz. Başlangıçta, hızlı ve eşzamanlı olarak birçok farklı önlem alınmıştı. Şimdi de virüsü en iyi neyin engellediğini anlamak önemli. Ancak bunu anladığımızda ileriye dönük doğru yola girmiş olacağız”.