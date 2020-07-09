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    pasaport

    Danimarka, indirilebilir Kovid-19 pasaportu çıkardı

    © AA /
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (364)
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    Koronavirüs pandemisiyle ilgili önlemlerin gevşetilmesine rağmen seyahat ve turizmle ilgili sorunlar ve engeller devam ederken, bundan böyle ancak bir nevi sağlık pasaportuyla yolculuk edilebileceği öngörülerini doğrular yönde bir adım geldi.

    Vatandaşlarına yeni bir hizmet sunan Danimarka'da tüm yetişkinler tarafından ulusal sağlık websitesinden ücretsiz indirilebilen ve yurtdışı seyahatlerde kullanılabilen Kovid-19 pasaportu çıkarıldı.

    'Büyük kolaylık'

    Pasaportu almak için ilkin coronaprover.dk adresli websitesine test olmak için başvuru yapmak gerekiyor. Eğer test negatif çıkarsa, Danimarka'da hükümet websiteleri, internet bankaları ve bazı özel şirketlerde işlem yapmakta kullanılan dijital yazılım kimliği NemID devreye giriyor.

    NemID kullanılarak sundhed.dk adresli ulusal sağlık websitesine girilerek resmi koronavirüs sertifikası indiriliyor. 

    Yeni uygulamayı tanıtan Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, "sizden pek çok yerde Kovid-19 testinizin negatif olduğunu belgelemeniz istenebilir. Yeni Kovid-19 pasaportuyla Danmarkalılara yolculukları sırasında bu testi resmen belgeleme imkanı sunuyoruz" dedi. 

    Kovid-19 pasaportu indirmek ancak testin negatif çıkması ve yedi günden kısa süre önce yapılması halinde mümkün olacak. 

    Ebeveynler kendi NemID'lerini kullanarak çocukları için de Kovid-19 pasaportu alabilecek.

    15 yaş üstü çocuklar ise kendi bilgileriyle girip pasaport indirebilecek.

    Danimarka Ulaşım Konfederasyonu Başkanı Michael Svane de seyahat edenlerin pek çok engelle karşılaştığı böylesi bir dönemde kolay erişilebilir ve kolay kullanılabilir Kovid-19 pasaportunun Danimarkalıların işini çok kolaylaştıracağını belirtti.

    Danimarka halihazırda sınır bölgelerinde yaşayan İsveçlilerden Danimarka'da içeri adım atmaları için testlerinin negatif sonuçlandığını kanıtlamalarını istiyor. 

    Bağışıklık pasaportu, koronavirüs ibranamesi de yolda

    Ancak BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), nisanda yaptığı açıklamada, insanların serbest seyahatini Kovid-19'la ilgili şartlara bağlayan bağışıklık pasaportu benzeri belgeler çıkarılmaması uyarısı yapmıştı. Bunu, Kovid-19 geçirip iyileşenlerin bağışıklık kazanmasının garanti olmamasıyla gerekçelendirmişti.

    Buna koşut olarak 'antikorlu seçkinler' sınıfı doğacağına dair spekülasyonlar etik tartışmaları da beraberinde getirdi.

    Ancak bir dizi ülkede buna benzer sistemler geliştirmek için kollar sıvanmış durumda. Bunlardan biri olan Estonya 'bağışıklık pasaportu', Şili 'koronavirüs ibranamesi' üzerinde çalışıyor.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (364)
    Etiketler:
    Pasaport, Danimarka
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