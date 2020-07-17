Çöken sağlık sistemini yürüteçle turlayarak topladığı bağışla diriltti: Asırlık savaş gazisini Kraliçe şövalye ilan etti

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth en anlamlı şövalyelik törenini, Ulusal Sağlık Sistemi için 25'er metrelik 100 turu yürüteciyle atarak 33 milyon sterlin bağış toplayan 100 yaşındaki savaş gazisi Tom Moore için düzenledi.

Neoliberalizmin ABD ile birlikte beşiği olan Britanya'da Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson (BoJo) koronavirüs pandemisine karşı sürü bağışıklığından medet umar ve finansal kaynakları kesilmiş Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) en temel maskeden bile yoksun haldeyken, NHS için bağış toplama eylemi yapan 100 yaşındaki savaş gazisi Tom Moore, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi.

Windsor Castle investiture honours 100-year-old Captain Sir Tom Moore, who raised more than £32m for NHS charitieshttps://t.co/MKNE1OjrJ8 pic.twitter.com/UCfymPeJbB — BBC News (UK) (@BBCNews) July 17, 2020

2. Dünya Savaşı'nın yüzbaşısı Tom Moore, NHS'ye bağış toplamak için Bedfordshire'daki evinin bahçesinde 25'er metreden oluşan 100 turu yürüteçleriyle tamamlama eylemi yaptığında hedeflediği 1000 sterlinin çok ötesine geçerek 32 milyon 794 bin 701 sterlin toplamıştı.

Başta BoJo'nun hiçbir önlem almaması nedeniyle çok sayıda sağlık çalışanını pandemiye kurban veren NHS'ye cansuyu sağlayan 100 yaşındaki savaş gazisi, eyleminin simgesi haline gelen yürüteçleriyle birlikte bu kez Windsor Kalesi'nde yürüdü.

Kraliçe tarafından şövalye unvanıyla onurlandırılacağı ilk açıklandığında "Umarım kılıçla eli ağır değildir. O zamana kadar zavallı, yaşlı, zayıf bir ruh olabilirim" diye dalga geçen Yüzbaşı Moore için şövalyelik törenini 2. Elizabeth bizzat düzenledi.

The 100-year-old Second World War veteran, Captain Tom Moore earned himself the honour after raising almost £33m for the NHS as it battled with the #coronavirus crisis.



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Pandemi sırasında güvenliği açısından Windsor Kalesi'nde kalan 94 yaşındaki Kraliçe, daha önce benzeri görülmemiş şekilde bahçede özel bir tören yaptı.

Pandemi nedeniyle törenleri iptal etmesine rağmen savaş gazisi için istisna yapan ve törene Moore ailesinden başka kimseyi almayan 2. Elizabeth, İskoç Kraliyet Alayı'nın çaldığı gaydaların eşliğinde bahçeye giriş yaptı.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Moore ailesiyle ayaküstü 5 dakika sohbet eden 2. Elizabeth, savaş gazisine inanılmaz miktarda bağış topladığı için teşekkür etti.

Kraliçe karşısında yürüteçe tutunan asırlık Moore'u babası Kral 6. George'un kılıcıyla dokunmak suretiyle şövalye ilan etti ve Sir unvanıyla taltif etti. Buckingham Sarayı, böyle bir şövalyelik töreni formatının ilk kez uygulandığını duyurdu.

Queen Elizabeth II knighted Captain Tom Moore, recognizing the 100-year-old for lifting the spirits of the nation during the gloom of the coronavirus outbreak by raising over $40 million for health workers in the UK https://t.co/PJefPjJsAS pic.twitter.com/u1O1RtBhk1 — Reuters (@Reuters) July 17, 2020

Törenden önce Twitter hesabından paylaşım yapan Moore, törenin 'hayatının en özel anı' olacağını söyleyerek "Bunun benim başıma geleceğini hayal edemezdim. Çok büyük onur, Majesteleri Kraliçe ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. "Cuma iyi bir gün olacak" #FridayWillBeAGoodDay etiketini de ekledi.

Yüzbaşı Tom Vakfı adında bir hayır kurumu oluşturma fırsatı da yakalayan asırlık çınar, vakfına destek olmak için "Yarın iyi bir gün olacak" adında otobiyografi yayımlayacağını da açıkladı.

Moore, meşhur yürüyüş turunu tamamlamasından yaklaşık 10 gün sonra, 30 Nisan'da 100. yaşgünü kutladığında, "Yarın iyi bir gün olacak" diye tweetlemişti.

Daha önce Bojo da Moore için şövalyelik talep ederek "Yüzbaşı Tom'un mükemmel bağış kampanyası rekorlar kırarken, corona virüsle savaşta tüm ülkeye ilham kaynağı oldu. Herkes adına ona teşekkür ediyorum. O gerçek bir milli kahraman" demişti.