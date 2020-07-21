Lukaşenko 2008'den beri ilk kez ABD'ye büyükelçi atadı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Dışişleri Bakanı Oleg Kravçenko'yu ABD Büyükelçisi olarak atadı. Kravçenko, 2008'den beri Washington'a atanan ilk Belaruslu elçi oldu.

Sputnik Belarus'un haberine göre Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, imzaladığı kararnameyle 2008'den beri ABD'de ilk kez bir büyükelçi görevlendirdi.

Haberde "Dışişleri Bakan Yardımcıları Oleg Kravçenko ve Andrey Dapkyunas, sırasıyla ABD ve Avusturya büyükelçileri olarak atandı" dendi.

Ocak 2017'den beri dışişlerinde görev yapan Kravçenko, 2014-2018 yıllarında Belarus'un ABD Geçici Maslahatgüzarı unvanına sahipti.