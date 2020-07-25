Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı: Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinden acı duyuyorum

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Schinas, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinden bir Yunan olarak acı duyduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Bir Yunan olarak acı hissediyorum, öfke duyuyorum. Bu zor bir gün ve eminim ki benzer duyguları yaşayan tek kişi ben değilim. Türkiye'nin bir noktada jeopolitik konumunun ne olması gerektiğine ve gelecekte kiminle birlikte olmak istediğine karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye, Avrupa değerleri temelinde Avrupa Birliği ile gitmek istiyorsa, eğer öyle ise, o zaman Ayasofya'da bugün olanlar kötü bir başlangıç noktasıdır.”