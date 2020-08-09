Belarus’ta yapılan başkanlık seçimlerinin ilk sandık çıkışı verileri açıklandı

Belarus’ta bugün gerçekleşen ve yerel saatle 20.00’de (TSİ ile aynı) tamamlanan devlet başkanlığı seçimlerinin sandık çıkışı ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 79,7’sini toplayan Devlet Başkanı Lukaşenko, lider durumda.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle ülkede devlet başkanı seçimi için halk sandık başına gitti. Saat 20.00 itibarıyla kapanan sandıklardan ilk sonuçlar açıklanmaya başladı.

İlk verilere göre Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, seçmenlerin yüzde 79,7’sinin oyunu alarak yarışmayı açık ara önde götürüyor.

Anketlerin sonuçlarına göre diğer adayların oyları ise şöyle oluştu:

- Svetlana Tihanovskaya – yüzde 6,8

- Anna Kanopatskaya – yüzde 2.3

- Andrey Dmitriyev – yüzde 1.1

- Sergey Çereçen – yüzde 0.9

Yerel saatle 18.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 79.01’i oylamaya katıldığı açıklandı.

Mekez Seçim Komisyonu: Oyların yüzde 82’ini alan Lukaşenko lider durumunda.

Açıklanan ilk sandık çıkışı verilerin ardından Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan da açıklama geldi.

Açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun 5 bölgede yapılan oylamanın ilk sonuçlarına göre yüzde 82 oy ile lider durumunda olduğu ifade edildi.