Belarus KGB: Muhalif lider Tihonovskaya’ya suikast girişimi önlendi

KGB Başkanı Valeriy Vakulçik, “Muhalefet birleşik karargahından, provokasyon amacıyla Tihanovskaya’ya suikast düzenlenebileceği yönünde bilgi aldık” diye açıkladı.

KGB Başkanı, bu ihbardan kısa süre önce İçişleri Bakanlığı’nın aşırılıkla mücadele kanalından “kutsal kurbana ihtiyaç olduğu” yönünde bir mesaj ele geçirdiğini bildirdi.

Vakulçik, “Mesajı atan kişinin kimliği tespit edildi ve kısa sürede yakalanacak. Bu durumla ilgili derhal devlet başkanına bilgi verildi. Bu bilgiye tüm ciddiyetle yaklaştık. Devlet başkanının emrine uygun olarak birleşik muhalefet karargahının güvenliğini sağlama amacıyla 120 eğitimli çalışanımızı gönderdik. Onlar dikkat çekmemeye çalıştı, ama varlıkları belliydi” ifadesini kullandı.