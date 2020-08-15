Lukaşenko: Protestolar yurtdışından gelen kişilerce organize edildi

Lukaşenko, Güvenlik Konseyi toplantısında, “Bugün neler olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Bugün oyuncuları görüyoruz. Daha önce tüm bunların organizatörlerinin yurtdışından gelen kişilerin olduğu doğrulandı. Ön saflarda da ciddi bir kriminal geçmişe sahip kişiler geliyor. Ve elbette sonra çocuklar ve artık hiç çocuk olmayanlar da var” diye konuştu.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

Belarus Merkez Seçim Komisyonundan bugün yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.