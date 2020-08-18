Lukaşenko'dan emniyet güçlerine madalya

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, İçişleri Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla emniyet görevlisini birinci, ikinci ve üçüncü seviye 'Kusursuz Hizmet' madalyalarıyla ödüllendirdi.

9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimlerinden sonra protestocularla polis arasında arbedelerin yaşandığı muhalif gösterilere sahne olan Belarus'ta Devlet Başkanı Lukaşenko, emniyet güçlerine ödül verdi.

Lukaşenko'nun 13 Ağustos'ta imzaladığı 25 sayfalık kararname uyarınca İçişleri Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla emniyet görevlisini birinci, ikinci ve üçüncü seviye 'Kusursuz Hizmet' madalyaları verildi.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Lukaşenko, yoğun istifa ve yeniden seçim taleplerine kesin dille karşı çıkarken seçimleri ikinci sırada tamamlayan muhalif isim Svetlana Tihanovskaya, ulusal lider olmaya hazır olduğunu açıklamıştı.