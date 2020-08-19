Almanya Başbakanı Merkel: Belarus'ta seçimler özgür ve adil şekilde yapılmadı

Almanya Başbakanı Merkel "Belarus'ta seçimler özgür şekilde ve adil yapılmadı. O nedenle AB ülkeleri olarak seçim sonuçlarını tanımıyoruz" ifadesini kullandı.
Merkel, AB liderleriyle yaptığı görüntülü görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Belarus'ta muhaliflere şiddet uygulanmasını kınadıklarını belirterek, "Belarus'ta seçimler özgür bir şekilde ve adil yapılmadı. O nedenle AB ülkeleri olarak seçim sonuçlarını tanımıyoruz" dedi.
Belarus'ta ifade özgürlüğünün garanti altına alınması gerektiğini vurgulayan Merkel, tüm tutukluların koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Mali'deki gelişmelere de değinen Merkel, bu ülkedeki darbeyi kınadıklarını belirterek, "Mali'de istikrar ve barışçıl ilişkilerden yanayız" diye konuştu.
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