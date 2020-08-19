Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in danışmanı, Türkiye ile ilgili ifadelerinden sonra istifa etti

Yunanistan Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopoulos, Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz bölgesindeki çalışmalarıyla ilgili açıklamasından sonra istifa etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalar yaptığı ve bölgeyi işaretlediği" yönündeki açıklamaları sonrası istifa etti.

Diakopulos, istifasını, yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Diakopoulos, “Dünkü açıklamam bir yanlış anlaşılmaya neden oldu ve başbakan ve hükümet için sorun oluşturdu, ki bu asla niyetimde yoktu. Onlarca yıldır ülkeme hizmet ettim ve her zaman sorumluluk almayı öğrendim. Bu yüzden Başbakan Ulusal Güvenlik Danışmanı görevinden istifa ediyorum” ifadesini kullandı.

Diakopoulos, hükümete mümkün olan her şekilde yardım etmeye çalışacağını da sözlerine ekledi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Miçotakis’in istifa dilekçesini kabul ettiği Diakopoulos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

'Oruç Reis, çalışmalarına devam ediyor' demişti

Diakopulos, dün basında yer alan bir demecinde, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalarına devam ettiğini ve bölgeyi işaretlediğini" söylemişti.

Beyanlarının hükümette yol açtığı rahatsızlık sonrası bir açıklama daha yapan Diakopulos, "Sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Oruç Reis'in araştırma yapmayı denediğini ancak faaliyetlerini yarıda kestiğini" savunmuştu.

Diakopulos'un söz konusu açıklamaları, "Oruç Reis'e araştırma yapma imkanı tanımadıklarını" öne süren Yunan hükümetinde ciddi rahatsızlığa neden olmuş, ülkedeki muhalefet partileri de kamuoyunu yanıltmakla suçladıkları Başbakan Miçotakis hükümetine yoğun tepki göstermişti.