Avrupalı uzmanlar: Navalnıy, Rusya'nın Omsk kentindeki doktorların çabası sayesinde hayatta kaldı

Berlin’deki klinikte tedavi altına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in tedavisi ve akıbeti ile ilgili konuşan Avrupalı uzmanlar, hastanın özellikle Omsk kentindeki doktorların çabaları sayesinde hayatta kaldığını belirtti.

Rusya’da komaya girdikten sonra Almanya’ya nakledilen Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in Berlin’deki klinikte tedavisi devam ederken Rus ve Avrupa medyası ile birlikte Avrupalı uzmanlar, tedavinin gidişatı ve akıbeti ile ilgili yorumlarda Navalnıy’ın durumunun Omsk’taki doktorların sayesinde stabil hale gelebildiğini ifade etti.

Luiss Guido Carli (Roma) ve Urbino Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Tarihi uzmanı Prof. Igor Pellicciari, Formiche dergisine demecinde Navalnıy’in hastaneye yatırılır yatırılmaz Rus doktorların uyguladığı tıbbi yöntemlerin etkililiğine işaret etti:

“Sonuçta, Navalnıy, iktidardakileri kızdırmasına rağmen, doğrudan bir risk oluşturmuyor ve öldürülmesi, bunca yıldır olduğu gibi sabırdan çok daha fazla soruna yol açacaktı. Navalnıy hayatta kaldı, ancak önemli olan başka bir şey var, kullanılan tıbbi ekipmanların mükemmelden oldukça uzak olduğu Omsk’taki hastanede 44 saat boyunca kaldı. İnişte uçağın gönderdiği acil durum çağrısından yarım saat sonra, Rusya için alışılmadık bir zamanlamayla hastaneye getirildi. Aslında kendisini kurtarma ameliyatının ertelenmesi söz konusu olamaz ki bu, ölümünü haklı çıkarmak için mükemmel bir mazeret olacaktı.”

Navalnıy’in Almanya’da tedavisine devam edildiğini hatırlatan İtalyan uzman, Alman doktorların Rus muhalifin Rusya’daki tedavisinde kullanılan ilaçları kullanmaya devam ettiklerini vurguladı ve şöyle devam etti:

“Ayrıca, hastanede yattığı sürece Navalnıy’e, tamamı Alman sağlık ekibine aktarılacak (ve kabul edilecek) birçok tanı testi yapıldı, bu testler onlara zaman kazandıracak ve doktorlar tüm klinik dinamikleri takip ederek hastanın tıbbi geçmişini eksiksiz olarak çıkarabilecek. 8 biyokimyasal kan testi, 11 kan testi, 6 genel kan testi, 5 elektrokardiyogram, 25 glikoz testi, 4 genel idrar tahlili ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) söz konusu. Ancak her şeyden önce Navalnıy hastaneye gelir gelmez derhal atropin iğnesi yapıldı ve bu, durumunu o derece stabilize etti ki, Alman sağlık ekibi aynı ilacı kullanmaya devam edecek ve etkililiğini kabul edecek. Zamanlama da dahil olmak üzere, hastanın hayatını kurtaran bu tedaviye, muhtemelen Moskova'daki önde gelen sağlık uzmanlarıyla yapılan elektronik konsültasyondan sonra Omsk acil yardım hastanesinin başhekimi Aleksandr Murahovskiy tarafından karar verildi. Öldürülmek istenilen bir hasta için oldukça garip verimlilik ve erişilebilirlik bu.”

İtalya’nın en büyük gazetelerinden Il Giornale de Navalnıy ile ilgili haberinde şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut duruma bakıldığında, Rus yetkililer Navalnıy'in hayatını kurtarmak için gerçekten her şeyi yaptı. Navalnıy'in uçağın inişinden yarım saat sonra, inanılmaz bir hızla getirildiği Omsk hastanesinde 44 saat kalarak ölümden kurtulması şaşırtıcı, bu da onu öldürme arzusuyla ilgili herhangi bir spekülasyonu geçersiz kılar, zira en basit yol ‘zamanında yetişmemek’ olacaktı.”

Fransız tarih uzmanı ve tanınmış isim Pierre Malinowski, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Aleksey Navalnıy’in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili durumu analiz ederken hatırlanması gereken gerçeklere dikkat çekti:

“Aleksey Navalnıy ile ilgili son olaylar ve bazı kişilerin açıklamaları ile ilgili olarak, şu birkaç gerçeği hatırlamak ve çok hızlı sonuca varmamak önemli:

Omsk’taki doktorlar 44 saat Aleksey Navalnıy’in hayatını kurtarmak için mücadele etti. Navalnıy, özellikle Omsk sağlık çalışanları sayesinde hayatta kaldı. 21 Ağustos 2020’de saat 19:00 sularında Navalnıy’in Almanya’ya nakletme imkanlarının görüşülmesine karar verildi. İki saat sonra, 21:20’de Yuliya Navalnaya ve Alman doktor ekibi, hastanın naklinin organize edilmesi ile ilgili nihai karar hakkında bilgilendirildi. Saat 23:10'da, uluslararası hava ambulans şirketinin sağlık çalışanlarından oluşan ekipten, 22 Ağustos günü sabah saat 8'de uçağın Almanya'ya gitmeye hazır olduğu konusunda bilgi alındı. Alman tarafının hareket saatini hızlandırmak için yaptığı teklife olumsuz yanıt geldi."

Bulgaristan’dan Türk asıllı uzman Hamit Can, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Rus doktorların Alman sağlık ekibine Navalnıy’in tüm teşhis çalışmaları ve tedavi taktikleri ile ilgili eksiksiz bilgi sağladığını belirtti:

“Omsk’taki 1 no.lu acil yardım hastanesinin doktorları, Almanya’daki Charite kliniğinin doktorlarına hem laboratuvar testlerinin sonuçlarını, hem de Navalnıy'den alınan biyomateryal örneklerini sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Bu, Alman uzmanların hastanın yaşamsal göstergelerinin tüm klinik dinamiklerini izlemek için eksiksiz hastalık öyküsüne sahip olmalarını sağlayacak. Daha önce Navalnıy’i Berlin’e nakletmek için Omsk’a gelen hava ambulans şirketinin uzmanlarına da tüm teşhis çalışmalarının verileri sunuldu, uzmanlar ortak bir sağlık konseyinde Ruslar tarafından seçilen tedavi taktiklerinin gerekçelerini doğruladı. Ayrıca Ruslar Alman meslektaşlarına hastanın manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarını da teslim etti.

26 Ağustos 2020’de Omsk’taki 1 no.lu acil yardım hastanesinin başhekimi Aleksandr Murahovskiy, Berlin’deki Charite kliniğindeki meslektaşlarından Navalnıy'in zehirlendiği yönündeki sonucun çıkarıldığı analiz verilerini sağlamalarını istedi. 27 Ağustos’taki durum itibarıyla Alman doktorlar tarafından bu istek olumlu karşılanmadı.

Alman doktorlar Navalnıy’i Rusya’da reçete edilen atropin ilacı ile tedavi etmeye devam edecek. Navalny'nin Omsk’taki hastaneye kabulünden sonraki ilk dakikalarda kendisine bu ilaç enjekte edildi. Daha sonra, aynı ilacı yeniden uygulama gerekliliği görüşüldü.

Omsk’taki doktorlar, tıbbi gizlilik yasası ile korunan bilgiler haricinde kamuoyuna hastanın durumu ile ilgili tüm bilgileri düzenli olarak sağladı. Pek çok basın yayın kuruluşunun önyargılı olmasına rağmen düzenli olarak medyada yorumlarda bulundular.

Navalnıy 22 Ağustos 2020 sabahından beri Almanya’da bulunuyor, bunun yanı sıra Charite kliniği ancak 24 Ağustos’ta Navalnıy’in durumu ile ilgili ilk açıklamasını yayınladı. 25 Ağustos 2020 sabahında düzenleneceği bildirilen basın toplantısı ise sonradan nedeni açıklanmadan iptal edildi.”

Ne olmuştu?

20 Ağustos Perşembe günü, Navalnıy'in Tomsk'tan Moskova'ya uçtuğu uçağın, uçuş sırasında muhalifin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle acilen Omsk'a indiği öğrenildi. Navalnıy 1 no'lu acil yardım hastanesine kaldırıldı, Rusya Sağlık Bakanlığı bölge idaresi, hastanın yoğun bakımda olduğunu doğruladı.

Rus doktorlar tarafından Navalnıy'e konulan başlıca teşhis, karbonhidrat dengesi ve metabolizmasının bozulduğu şeklindeydi. 21 Ağustos Cuma günü doktorlar, Navalnıy'in tedavi için Almanya'ya nakledilmesine izin verdi. Cumartesi günü, Navalnıy ve eşi Yulia’yı taşıyan özel bir jet Omsk'tan Berlin'e uçtu. Navalnıy, Berlin’deki Charite kliniğine götürüldü, oradaki doktorlar, ön tanıyı kolinesteraz inhibitörleri grubundan bir madde ile zehirlenme olarak koydu. Açıklamaya göre somut toksik maddenin adı henüz bilinmemekte.

Navalnıy’in Omsk’ta tedavi gördüğü 1 no’lu acil yardım hastanesinin başhekimi Aleksandr Murahovskiy ise, hastanın kabul edildiği sırada ağırlıklı tanının ‘zehirlenme’ olduğunu, ancak laboratuvar testlerinin bunu doğrulamadığını ifade etti. Omsk doktorları, açık bir mektupta ‘kendilerine leke sürülmeye çalışıldığını’ dile getirdi.

Diğer yandan daha Navalnıy'in hastaneye kaldırıldığı gün Rus savcılık ve polis araştırma çalışmalarına başladı. İçişleri Bakanlığı'na göre bu süre zarfında kriminologlar, Navalnıy’in otel odasını ve hareket ettiği rotayı inceledi, ancak henüz herhangi bir zehir veya uyuşturucuya rastlanmadı.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Navalnıy'in zehirlenme olasılığını aceleyle ele alması şüpheli bulundu. Rus diplomatlar, Rusya’nın olayın titizlikle incelenmesinden yana olduğunu ifade etti.