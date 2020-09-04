Sırbistan: Rusya olmadan Kosova ile toprak meselelerini görüşmeyeceğiz

Sırbistan Emek, Sosyal Müdafaa ve Gaziler Bakanı Zoran Dordevic, ABD’deki görüşmede Kosova ile toprak meselelerini görüşmeyeceklerini, bunun için Rusya, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin de bulunması gerektiğini belirtti.

Dordevic, Sputnik’e açıklamasında, “ABD’deki görüşmede öncelik ekonomik konulara, yani ekonomi ve mevcut ilişkilerdeki gerçek durum dikkate alınarak bu ekonominin pratik uygulamasına verilecek. Gündemde daha büyük bir şeyin, hatta toprak veya statü meselelerinin olduğuna inanmıyorum. Bununla birlikte, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve AB ülkelerinin görüşleri de dahil olmak üzere uluslararası toplumdaki siyasi ve diğer koşullar karşılanırsa böyle bir olasılık var. Elbette tüm bu konularda Rusya Federasyonu ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşü ve Çinli arkadaşlarımızın duruşuna da ihtiyaç duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Dordevic, “Bu sefer masada somut projeler olacak ve elbette öncelik altyapı alanındaki projelere, ticarete ve serbest sermaye, mal ve insan hareketine verilecek” dedi.

Daha önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic ve Kosova Başbakanı Abdullah Hoti’nin görüşmek için Beyaz Saray’a geldiğini açıklamıştı.