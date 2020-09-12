‘Afrika domuz ateşi Avrupa’nın en büyük ekonomisini vurdu’

Bloomberg’in aktardığına göre, Avrupa’nın en büyük domuz ihracatçısı olan Almanya’da Afrika domuz ateşi virüsü tespit edildi.

Çin'in en büyük et tedarikçisi olan Almanya, hayvanlar arasında salgının yayılmasını önlemek için tedbirler aldı. Ölen yaban domuzlarının tespit edilmesi için özel olarak eğitilmiş köpeklerden yararlanıldı, ülkenin doğu sınırı boyunca elektrik duvarlar kuruldu, sürücülerden yol kenarına jambonlu sandviç artıklarını atmamaları talep edildi. Buna rağmen Brandenburg eyaletinde Afrika domuz vebası olan bir yaban domuz tespit edildi.

Afrika domuz vebası sadece yaban domuzlarda görülse dahi domuz eti ithalatı hemen durduruluyor.

Almanya’nın, koronavirüs karantinası yüzünden 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü resesyonuna girdiği dikkate alınırsa Afrika domuz vebasının, Avrupa’nın en büyük domuz eti ihracatçısı için yeni büyük darbe olduğu kaydedildi.