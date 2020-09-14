Almanya: Fransa ve İsveç'te yapılan analizler Navalnıy'ın Noviçok'la zehirlendiğini doğruladı

Fransa ve İsveç'teki özel laboratuvarların Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın numunelerini yeniden analiz ettiğini belirten Almanya hükümeti, bu analizlerin Navalnıy'ın Noviçok maddesiyle zehirlendiğini doğruladığını öne sürdü.

Alman hükümeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) ithafen bir açıklama yayınladı.

OPCW uzmanlarının Navalnıy'ın numunelerini aldığını ve Almanya'nın daha önce çıkarımlarının bağımsız olarak yeniden kontrolü için 'referans laboratuvarlara' ilettiğini belirten hükümet, "Fransa ve İsveç'teki özel laboratuvarlarda yapılan bu testlerin sonuçları elimize ulaştı ve Almanya'nın verilerini kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Almanya ordusundan uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Berlin'deki Charite kliniğinin talebi üzerine Alman ordusuna ait özel bir laboratuvar, Aleksey Navalnıy'dan alınan numuneler üzerinde toksikolojik test yaptı. Noviçok grubu kimyasal, sinirleri paralize edici askeri nitelikli madde olduğu kesin olarak belirlendi" demişti.

Noviçok maddesinin geliştiricilerinden Rus bilim insanı Leonid Rink, "Navalnıy'ın Noviçok'la zehirlendiğini ihtimal dahilinde görmüyorum, zira semptom bulunmuyor. Eğer Noviçok ölümcül dozdan 400 kat daha az kullanılmış olsa bile komadan çıkardı ancak mutlaka gözbebeği daralması olurdu. Burada bu tür semptomlar söz konusu değil" diye konuşmuştu.