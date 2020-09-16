Lukaşenko: Putin'den yeni silahlar istedim

İki gün önce Soçi'de Rus lider Putin'le bir araya gelen Lukaşenko, bugün Minsk'te Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla buluştu.

Kommersant'ın haberine göre görüşme sırasında konuşan Lukaşenko, "Rusya Devlet Başkanı'ndan birtakım silahlar istedim. Ona Minsk'e geldiğinde Birlik Devleti kapsamında hangi alanları gerçekten güçlendirmemiz gerektiğine bakacağımızı söyledim" dedi.

Halkın çıkarlarını daha cesur bir şekilde korumaları gerektiğini kaydeden Lukaşenko, "Korkacak bir şey yok, bunu yapmaya hazırız. Son olaylar, Belarus ve Rusya halklarının çıkarlarını daha cesur bir şekilde korumamız gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.