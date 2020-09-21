İngiltere, Rusya’nın sınır bölgesindeki devriye nöbetlerini artırdı

The Sunday Times gazetesinin haberine göre İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait savaş jetleri ve donanmada görevli gemiler, Rus savunmasının ‘zayıf taraflarını’ saptamak amacıyla Rusya sınırlarındaki devriye nöbetlerini önemli ölçüde artırdı.

Habere göre ağustosun son haftasından bu yana Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait en az 28 uçak, Rusya’nın Karadeniz bölgesindeki sınırlarına ve kuzeydeki Kola Yarımadası kıyılarına sevk edildi ve aynı zamanda uçuşlara katılan uçakların sayısı 5’e kadar artırıldı.

Gazete, uzun menzilli uçuşlara Typhoon savaş jetleri ile Voyager yakıt ikmal uçakları, ayrıca Sentinel, RC-135 ve Sentry E-3 AWACS keşif uçaklarının katıldığı bilgisini verdi.

The Sunday Times iki hafta önce ise Typhoon avcı uçaklarının Ukrayna üzerindeki ilk uçuşlarını yaptıklarını yazmış ve ‘askeri kaynakların ve uçak izleme sitelerinden gelen verilerin, Karadeniz üzerindeki devriyelerin o zamandan beri arttığını doğruladığını’ vurgulamıştı.

Typhoon’ların ayrıca ilk kez Rus denizaltılarının konuşlandığı ana üslerin yer aldığı Murmansk yakınında devriye yapmak üzere Kuzey Kutup Dairesi’nin ötesine gönderildiği ifade edildi.

İngiliz istihbaratından üst düzey bir yetkilinin gazeteye verdiği bilgiye göre bu tür misyonlarda elde edilen bilgiler, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın uzmanlarının ‘karşı tarafın zayıf noktalarını saptamalarına ve onları kullanmaya çalışmalarına’ katkı sağlayacak.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, evvelki gün yaptığı açıklamada yabancı keşif uçaklarının Karadeniz bölgesinde geçen yıla göre yüzde 40 daha fazla görünmeye başladığını ve hava keşif faaliyetlerinin Kırım Yarımadası yakınında daha da yoğunlaştığını duyurmuştu.