Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Anastasiadis: BM’nin toprak bütünlüğümüzü savunabileceğini umuyoruz

Anastasiadis, telekonferans yoluyla düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu’nda dünya liderlerine hitabında Rum yönetiminin BM’nin Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünün korunmasını garanti edebilmesini umduğunu ifade etti.

Rum lider, “BM Genel Sekreterine ve tüm BM üyelerine, Birleşmiş Milletler'in Tüzüğü ve ilgili kararları dahil olmak üzere bağımsızlığımızı, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü uluslararası hukuka uygun olarak koruması konusunda gerçekten umuyor ve güveniyoruz” diye konuştu.

Anastasiadis'e göre ‘Türkiye'nin 1974'teki yasadışı işgalinin sonuçlarından hala muzdarip olan Kıbrıs, şimdi de karasularına yönelik yeni bir Türk işgaline maruz kalıyor.’

Rum Kesimi Başkanı aynı zamanda, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Ankara'nın ilgili BM kararlarını ihlal ederek (Mağusa'nın tatil bölgesi olup, Kıbrıslı Rumlar tarafından 46 yıl önce zorla terk edilen ve o zamandan beri adanın tarafsız bölgesinde yer alan) Maraş'ı iş ve turizme açma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını’ da sözlerine ekledi.