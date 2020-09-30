Ukrayna’da saldırıya uğrayan ABD büyükelçilik çalışanı öldü

Ukrayna Ulusal Polis İdaresi’nden yapılan açıklamada, Kiev’in Şevçenko ilçesindeki ormanlık arazide yerde yatan bir kadının tespit edildiği bildirildi. Kadının kafasında yara izi olduğu belirtilen açıklamada, “Bilincini kaybeden kadın hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadına ait eşyalar incelenirken ABD Büyükelçiliği’nde çalıştığına dair bir kart bulundu” ifadesine yer verildi.

Polis, bir erkek şüpheliyi arıyor.

Ukrayna basını, kadının isminin Sanver Nikaelo olduğunu yazıyor.

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.