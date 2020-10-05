Fransa'nın ayrılıkçı bölgesi Savoie'da bir grup bağımsızlık ilan etti

Fransa'nın 1860'da ilhak ettiği Savoie (Savoy) bölgesinde köklü ayrılıkçı hareketten kaynaklanan küçük bir grup, bağımsızlık ilan etme iddiasında bulundu.

Fransa'nın Batı Alpler'de İtalya ve İsviçre ile sınırında bulunan stratejik bölgesi Savoie'un (Savoy) tarihsel nitelikli kırmızı zemin üzerine beyaz haç şeklindeki bayrağını taşıyan küçük grup, Haute-Savoie'da Morette askeri anıtı önünde toplanarak bağımsız bir Savoie devletinin kurulduğunu ilan ettiklerini ortaya attı.

Le Parisien'in haberine göre, Savoie'yı Fransa'ya bağlayan 1860 anlaşmasının artık geçerli olmadığını savunan grup, Savoie'yu simgeleyen bayrağı anıtı koruyan askerlerin gözü önünde göndere çekti, ancak Fransız bayrağını indirmedi.

Kendisini Bağımsız Savoie Senatosu Başkanı olarak tanıtan Thierry Becourt, yaptığı açıklamada, Fransa'nın 1860 tarihli bir anlaşmayla bölgeyi ilhak ettiğini söyleyerek "O zamandan beri uluslararası hukuk açısından Fransız işgali altındayız" dedi.

Ancak sözkonusu anlaşmanın 1940'ta yürürlükten kalktığını öne süren Becourt, bugünkü eylemlerini '80 yıldır işgal altındaki bir ülkenin meşru şekilde geri alınması' diye açıkladı. Grubun bağımsızlık ilan ettiği alan, Savoie ve Haute-Savoie bölgeleri ile Nice kentini kapsıyor.

Fransa, haftasonunda Güney Pasifik'teki deniz aşırı bölgesi Yeni Kaledonya'da iki yıl aradan sonra ikinci kez düzenlenen bağımsızlık referandumundan hayır çıkmasıyla rahat nefes almıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, 'İslamcı ayrılıkçılıkla' mücadele için hazırladıkları yasa tasarısını 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na sunacaklarını söylemişti.