Rusya: Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Moskova’da görüşme olasılığı üzerinde çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında Moskova’da bir görüşmenin organize edilmesi olasılığı üzerinde çalıştıklarını, görüşmenin tarihini belirlemek için taraflarla görüştüklerini belirtti.