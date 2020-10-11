Belarus’ta polis protestocuları dağıtmak için tazyikli su ve ses bombaları kullandı

Belarus’un başkenti Minsk’te emniyet güçlerinin sokağa çıkan muhalif protestocuları dağıtmak için tazyikli su ve ses bombaları kullandığı bildirildi.

Belarus İçişleri Bakanlığı Minsk Polis Departmanı Sözcüsü Natalya Ganuseviç, Sputnik’e demecinde emniyet güçlerinin sokağa çıkan muhalif protestocuları dağıtmak için tazyikli su ve ses bombaları kullandığını belirtti.

Ganuseviç, “Minsk'in merkezinde çok sayıda kişi toplandı, etkinliğe izin verilmemişti. Protestoculara karşı tazyikli su ve ses bombaları kullanıldı” diye konuştu.

‘Onlarca kişi gözaltına alındı’

Polis yetkililerinin vatandaşlara bir kez daha izinsiz gösteriye katılmaktan vazgeçme çağrısında bulunduğuna dikkat çeken Ganuseviç, eylemlere katılan onlarca protestocunun gözaltına alındığını ifade etti.

Belarus’un başkenti Minsk’te muhalefet yanlıları bugün bir kez daha yetkililerden izin almadan ‘gurur yürüyüşü’ düzenlendi. Polis gösterilerle ilgili olarak güvenlik önlemlerini artırdı, kent merkezine özel polis araçları getirildi.

Emniyet güçleri, protesto gösterisini haberleştiren gazeteciler de dahil olmak üzere protestolara katılanları gözaltına alıyor.

Gösteriler ağustostan bu yana devam ediyor

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanı seçimlerinin ardından Merkez Seçim Komisyonu, seçimleri Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığını duyurmuştu.

Seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet ise, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.