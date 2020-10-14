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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson

    AB ve İngiltere, kritik zirve öncesi anlaşmazlıkları gideremedi

    © REUTERS / Toby Melville
    Avrupa
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir ticaret anlaşmasına varılması için Avrupa Birliği'ne (AB) verdiği sürenin dolmasına az bir süre kalmasına rağmen taraflar arasındaki anlaşmazlığın sürdüğü belirtildi.

    Johnson, yarınki AB Liderler Zirvesi öncesi AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, liderler Brexit sonrası iki taraf arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin müzakerelerin son durumunu ele aldı.

    Görüşmede, bir anlaşmaya varılmasını istediğini belirten Johnson, ancak son iki hafta içinde fazla bir ilerleme kaydedilmemesi karşısında hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

    Başbakan, zirve sonucunu sabırsızlıkla beklediğini ve İngiltere'nin bundan sonraki adımını ona göre atacaklarını vurguladı. 

    'Yapılacak çok iş var'

    AB tarafı ise İngiltere ile bir anlaşmaya varılması için "yapılacak çok iş" olduğunu vurguladı.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Johnson ile görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, bir anlaşma için uğraşıyor. Ama bu 'ne pahasına olursa olsun' şeklinde bir uğraş değil." ifadesini kullandı.

    Balıkçılık, eşit şartlar oluşturulması ve yönetim konularında koşulların "doğru" olması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Önümüzde yapacak daha çok iş var." ifadesine yer verdi.

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise yarınki AB Konseyi öncesinde bir anlaşma için müzakere masasında ilerleme elde edebilmek amacıyla bastırdıklarını belirtti.

    Brexit Sonrası İlişkiler

    AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. 31 Aralık'ta sona erecek olan geçiş dönemi boyunca İngiltere, AB kurallarına tabi olmayı sürdürüyor.

    İngiliz yetkililer, AB'nin itirazlarına rağmen geçiş dönemini uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor. Ancak müzakerelerin tıkanması, olası bir anlaşma şansını giderek azaltıyor.

    Anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.

    Johnson, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varılabilmesi için AB'ye 15 Ekim'e kadar süre vermişti.

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