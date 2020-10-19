Fransa'da başı kesilerek öldürülen öğretmenle ilgili soruşturma sürüyor: Düzinelerce İslamcı militanın evi basıldı

Sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösterdiği öne sürülen ve başı kesilerek öldürülen öğretmenle ilgili devam eden soruşturma kapsamında 'düzinelerce İslamcı militanın evinin basıldığı' öğrenildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, başkent Paris'te Samuel Paty isimli bir öğretmenin sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösterdikten sonra başı kesilerek öldürülmesi olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Darmain tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında Fransız polisi tarafından bugün 'yüzlerce İslamcı militanın evinin basıldığı' bilgisi verildi.

Bakan ayrıca, öğretmenin öldürülmesinin ardından internet ortamındaki nefret söylemi içeren paylaşımlara ilişkin olarak ise 80'den fazla soruşturma açıldığını belirtti.

Terör Savcısı Jean-François Ricard da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmeni öldüren saldırganın 18 yaşında Moskova doğumlu Çeçen asıllı Rus Abdulak Abuyezidoviç olduğunu açıklamıştı.

'Rahat içinde uyuyacaklar'

Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Fransa'da İslamcılar huzur içinde uyuyamayacaklar. Korku taraf değiştirecek" açıklamasında bulundu.