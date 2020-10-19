Çiftçilerin talebi, AB'nin gündeminde: 'Vejetaryen burger, vegan burger, veggie burger gibi terimler yasaklansın'

Avrupa'da çiftçiler, vejetaryen ürünlerin burger ve sosis gibi etle özdeş ürünlerle birlikte etiketlenmesinin yasaklanması için kampanya yürütüyor. Tüketicide vejetaryen ürünlerin et içerdiğine dair yanlış algı oluşturduğu gerekçesiyle yasak talebi, Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak bir yasa tasarısına da yansıdı.

Vejetaryen burger, vegan burger, veggie burger gibi terimler menülerin vazgeçilmezi haline gelirken, Avrupalı çiftçiler bu terimlerin kullanılmasının yasaklanması için kampanya yürütüyor.

Kampanya, tam da iklim krizi döneminde insanların damaklarında yağlı kırmızı etlerden yapılma burgerlerin yerini sebze ağırlıklı burgerlerin aldığı, dolayısıyla veggie burger gibi terimlerin menülerde yükseliş yaşadığı dönemde devreye girdi.

Çiftçilerin yasak talebi, Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunulan tartışmalı bir yasa tasarısına da yansıtıldı.

Bu hafta oylanacak tasarı süt içermeyen ürünlerin yoğurtvari, peynirimsi gibi ifadelerle etiketlenmesinin yasaklanmasını da öngörüyor.

Badem sütü, vegan peynir gibi etiketler, zaten AB'de yasak.

"'Ete' atıfta bulunan terimler ve açıklamalar yalnızca hayvanların insan tüketimine uygun kısımları için kullanılmalıdır" denilen tasarıda, biftek, sosis, bonfile, burger, hamburger gibi terimleri yasak kapsamına alıyor.

AP'ye sunulan çiftçilikle ilgili bir tasarıya tarım komisyonu tarafından eklenen bu değişiklikler, topluca salı günü oylanacak.

Avrupalı çiftçilerin en büyük örgütü Copa-Cogeca'nın temsilcilerinden Jean-Pierre Fleury, vejetaryen ve et terimlerinin birlikte kullanılmasını kültürel rehin alma diye niteleyerek şöyle konuştu:

"Pazarlamanın ürünlerin gerçek doğasından koparıldığı yeni cesur dünya yaratmak üzereyiz ki, işler iyice kontrolden çıksın."

ProVeg International isimli gıda ürünlerini tanıtan ve savunan bir örgüt ise tam tersini söyledi.

Terimlerin insanlara bir üründen ne beklemesi gerektiğini göstermesi gerektiğini dile getiren örgüt, fıstık ezmesi denildiğinde İngilizcede ezme yerine tereyağ kullanılmasına atıfla herkesin bu ürünün içinde tereyağ olmadığını bilmesi örneğini verdi. Aynı şekilde veggie burger alanın da ne aldığını çok iyi bildiği, içinde et olmadığı bilgisine sahip olduğunu savundu.

Tartışmalı yasa tasarısı AP'de kabul edilirse, sonraki aşamada AB tarım politikaları reformu kapsamında AB üyesi devletler tarafından müzakere edilecek.