AB’den Belaruslu yöneticilere yönelik tecride devam etme sözü

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Belarus muhalefetine aktif desteğin ve Belaruslu yetkililere yönelik tecridin süreceğini belirtti.

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, “Belarus halkına, sivil topluma ve bağımsız medyaya her türlü mali ve siyasi desteğimizi sürdüreceğimizden emin olabilirsiniz. Bunu, uluslararası işbirliği ve koordinasyon üzerinden, medyaya destek vermeye ve (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko hükümetini tecrit etmeye çalışarak yapacağız” ifadesini kullandı.

Daha önce Borrell, Devlet Başkanı Lukaşenko’nun da dahil edileceği yeni yaptırım paketi üzerindeki çalışmaların hızlı geçeceğini, hiçbir üye ülkenin itiraz etmediğini bildirmişti.