Fransa'nın başkenti Paris'te iki Müslüman kadın, Eyfel Kulesi’nin yanı başında kendilerine “Pis Araplar” diye bağıran bir çift kadın tarafından bıçaklandı.

Fransız polisi ırkçı saldırı suçlamasıyla iki kadın şüpheliyi tutukladı.

İsimleri açıklanmayan saldırganlar, şehir savcısı tarafından “Avrupalı beyaz kadınlar” olarak tanımlandı ve cinayete teşebbüsle suçlandıkları belirtildi. Altı kez bıçaklanan kurbanlardan birinin akciğerlerinde yaralanma olurken, diğer kurban da elinden ameliyat edildi.

Olayın görgü tanıkları saldırganların “Pis Araplar” ve “Kendi ülkenize geri dönün” diye bağırdığını belirtti.

Eyfel Kulesi'nde iki Müslüman kadın, kendilerine 'Pis Araplar' diye bağıran iki Avrupalı kadın tarafından bıçaklandı https://t.co/wJQa67oN4n pic.twitter.com/CpDkaMgsLe — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 21, 2020

​Cezayir kökenli iki Fransız Müslüman kadının isimlerinin Kenza ve Amel olduğu belirtildi.

Saldırıya uğrayan Kenza, söz konusu iki beyaz kadından köpeklerinin tasmasını bağlamalarını istediklerini, ancak söz konusu talebin reddedilmesiyle başlayan tartışmada saldırganların bıçak çektiğini belirtti.

Kafatasından, kol ve bacaklarından bıçaklanan Kenza şu ifadeleri kullandı:

"Yürüyüşe çıkmıştık. Eyfel Kulesi yakınlarında küçük, karanlık bir park var. İki köpek bize doğru geldiğinde parkta yürüyorduk. Çocuklar köpeklerden korktu ve kuzenim Amel, söz konusu iki kadından köpeklerinin tasmasını bağlamasını istedi."

Bu talebi reddeden saldırganlardan birinin Kenza'yı bıçakla yaraladığı, daha sonra da kuzeni Amel'e saldırdığı belirtildi.

Olay yerinden iki dükkan çalışanı yaralılara müdahale ettiğini bildirerek, polis gelene kadar saldırganlardan birinin kaçmasına engel oldu. Ardından ikinci şüpheli de tutuklandı.

Saldırı, Pazar gecesi bir öğretmenin kafası kesilerek öldürülmesinin ardından gerçekleşti.