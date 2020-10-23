Macaristan, Rusya ve Çin’in koronavirüs aşılarını inceliyor

Macaristan hükümetinin, sağlık uzmanlarına ileride satın alma olasılığı ile ilgili olarak Rusya ve Çin’in geliştirdiği aşıların etkinliğini teyit etmeleri yönünde talimat verdiği belirtildi.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, basın toplantısında yaptığı açıklamada ülkesinin koronavirüse karşı yeterli koruma sağlaması halinde aşı satın almaya hazır olduğunu ifade etti.

Gulyas, hükümetin Rusya ve Çin’in geliştirdiği aşıların etkinliğini teyit etmeleri için sağlık uzmanlarına talimat verdiğini kaydetti.

Gulyas’ın açıklamasına göre, Macaristan, 42.24 milyon dolar karşılığında İngiliz ilaç devi AstraZeneca’nın aşısından 6.5 milyon doz almak istiyor.

Gamaleya Araştırma Merkezi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’nun (RFPİ) işbirliği ile üretilen Sputnik V aşısının tescil sonrası son aşama testleri 7 Eylül’de Moskova’da başlamış, 2 gün sonra aşı ilk gönüllülere vurulmuştu. Tescil sonrası klinik testler aşaması 40 bin gönüllünün katılımıyla sürüyor.

Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona ise 14 Ekim’de tescil edildi. Aşının kasımda piyasaya sunulacağı belirtildi.

Rusya’da Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği üçüncü aşı da klinik testlerden geçiyor.

Basında Çin tarafından geliştirilen dört aşının da üçüncü ve final test aşamasında olduğu belirtiliyor.