Kadirov’dan ‘Macron’a tepki’ ile ilgili açıklama: Gerekirse istifa ederim

Çeçenistan lideri Kadirov, dün Macron’u, Hazreti Muhammed karikatürlerine destek vermesinden dolayı kınayarak Fransa liderini provokasyonlara destek olmak ve “gizlice Müslümanları suç işlemeye teşvik etmek” ile suçladı. Kadırov, Macron’a “geç olmadan” dine saldırmaktan ve provokasyonlardan vazgeçme çağrısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bölge liderlerinin dış politikadan sorumlu olmadığını belirterek, bu konularda ülke liderinin politikasının esas alınması gerektiğini vurguladı.

Kadirov, bugünkü açıklamasında, bir politikacı değil, bir Müslüman olarak Fransa liderine çağrıda bulunduğunun altını çizerek sözlerini tekrarlamaya hazır olduğunu söyledi.

Dinini seven ve sıkı uygulayan bir insan olarak bu hakka sahip olduğunu kaydeden Çeçenistan lideri, “Bu duruş için gerekirse görevimi bırakmaya, zarar görmeye veya hayatımı vermeye hazırım. Ama kafirlerin dinle alay etmesini sessizce izleyemem ve bunu yapma niyetinde değilim” ifadesini kullandı.