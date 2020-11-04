Protestolarla sarsılan Polonya'da muhafazakar hükümet, AYM'nin kürtaj yasağı kararını yürürlüğe koyamadı

Polonya'da iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) 2016'da parlamentodan geçiremediği kürtaj yasağı için Anayasa Mahkemesi'nden çıkarttığı karar, iki haftadır her gün ülke çapında düzenlenen kitlesel protestolara koşut, yürürlüğe konulmadı.

Koyu Katolik PiS hükümetine bağlı mevzuat yayın genel müdürlüğü daha önce AYM kararının 2 Kasım'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı, ama sözkonusu tarihin geçmesine rağmen, karar resmi gazetede yayımlanmadı.

Bununla ilgili sorular üzerine hükümet sözcüsü Piotr Muller "Yönetmeliklere göre, AYM kararı zamanında yayımlanmalıdır" diyerek ekledi:

"Ancak şu anda hepimizin bu hüküm dolayımında huzura ve görüş alışverişine, kamuoyunun sakinleşmesine ve uzmanlar arasında tartışmalara ihtiyacı var."

Başbakanlık Genel Sekreteri Michał Dworczyk de "Süregiden bir tartışma var; diyalog ve duyguların kabardığı bu zor durumla ilgili yeni konum belirlemek zaman alacak" diye konuştu.

Polonya Bilimler Akademisi Hukuk Araştırmaları Enstitüsü araştırmacısı Anna Wojcik ise "Bu kesinlikle siyasi bir karar, zira AYM kararlarının gecikmeksizin resmi gazetede yayımlanması gerekir. Yayımlamayarak numara çeviriyorlar" değerlendirmesini yaptı.

AYM'nin 22 Ekim'de açıkladığı kürtaj yasağı kararına yönelik kadınların başını çektiği, ancak çok çeşitli kesimlerin katıldığı protestolar, kısa zamanda PiS ve Katolik Kilisesi'ne yönelik öfkenin taşmasına dönüştü.

Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde çıplak protesto

Salı günü biri erkek, biri kadın iki protestocu cumhurbaşkanlığı sarayı önünde soyunarak çıplak bedenlerine küfürler yazılmış halde yürüdü ve duvarlara tutundu.

Olay yerinde bulunan bir aktivist, polisin kısa sürede müdahale ettiği Ania Bielawska ile Lukasz Stanek isimli sanatçıların eylemini "Bu, kadın hakları, insan hakları ve insanların onurlu şekilde muamele görme mücadelesi... Kamuoyunda saldırgan olduğu varsayılan çıplaklıkları, Polonya toplumunda bazı kişilere yapılan saldırgan muameleyi protesto etmeyi amaçlıyor" diye açıkladı.

Cumhurbaşkanından ölümcül kalıtım bozukluğu halinde kürtaj önerisi

Komünist yönetimin çöküşü sonrasının en büyük protestolarını savuşturma çabasına giren Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 'fetüsteki kalıtım bozukluğunun ölümcül düzeyde olması halinde' kürtaj hakkını yeniden tesis eden kanun teklifi önerisini getirdi.

Muhalefet, Kovid-19 pandemisi gerekçesiyle parlamento oturumlarını erteleyen PiS'in böyle bir değişikliği geçirmeye yeter oy sayısının olduğuna şüpheyle yaklaştı.

Mecliste azınlıktaki muhalefetin grup başkan yardımcısı Malgorzata Kidawa-Blonska, iktidarı "Sorunu nasıl çözeceklerine dair fikirleri yok, mecliste değişikliği destekleyecek kadar çoğunluğu yakalayamıyorlar, sorulara yanıt vermekten korkuyorlar" dedi.

PiS'in başvurusu sonucu AYM'nin verdiği 'kalıtım bozukluğu olan fetüsü aldırmanın anayasanın ihlali olduğu' kararı, kürtajın neredeyse tümden yasak hale gelmesi anlamını taşıyor. Zira AYM kararı sonrası, sadece ensest, tecavüz ve annenin sağlığının risk altında olduğu durumlarda kürtaja yasal olarak izin verilecek. Oysa Polonya'daki kürtaj vakalarının yüzde 98'i, kalıtım bozukluğu olan fetüsü aldırmaya izin veren 1993 tarihli bir mahkeme kararına dayanıyor.