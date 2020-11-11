Fransa Dışişleri'nden Karabağ açıklaması: İhtilafın uzun vadeli çözümüne yönelik müzakereler yeniden başlamalı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ bölgesinde varılan ateşkes hakkında "İhtilafın uzun vadeli çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ bölgesinde savaşın sonlandırılmasına ilişkin Rusya'nın arabuluculuğuyla Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Le Drian, açıklamasında "Yine de taraflar arasında çatışmanın uzun vadeli çözümüne yönelik görüşmelerin yeniden başlatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlığı görevini tam anlamıyla yerine getireceği vurgusunu yapan Le Drian, müzakerelerin yakın zamanda başlaması gerektiğini belirtti.

'Karabağ'ın statüsü tanımlanmalı'

Müzakerelerin, çatışma ortamı nedeniyle yerinden edilmiş insanları da kapsaması gerektiğini kaydeden Fransız bakan, "(Müzakereler) Dağlık Karabağ'ın gelecekteki statüsünü tanımlamalı" dedi.

'Bakü, yükümlülüklerini yerine getirmeli'

Le Drian, ayırca anlaşma gereği Bakü'nün yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini de sözlerine ekleyerek, şunları söyledi:

"Çatışmanın durdurulması lazım. Bu nedenle Azerbaycan tarafından kabul edilen yükümlülüklerin katı bir şekilde uygulanmasını ve saldırıların derhal durdurulmasını bekliyoruz. Bu bağlamda Türkiye'yi, bu öncelikli hedefe karşı herhangi bir eylemde bulunmamaya çağırıyoruz."