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    Alman Parlamentosu- Bundestag

    Alman parlamentosunda 5 partinin Ülkücü Hareket'in yasaklanması için ortak önergesi kabul edilerek Merkel'e gönderildi

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Avrupa
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    Almanya, MHP bağlantılı Ülkücü hareketi Bozkurtlar adı altında kapatıp faaliyetlerini yasaklayan Fransa hükümetinin izinden gidiyor. Alman parlamentosunda kabul edilip hükümete gönderilen yasak önergesine, ATİB "Yakıştırmaları kabul etmiyoruz. Hiçbir şiddete bulaşmayarak tamamen toplum yararına dini ve kültürel hizmet veriyoruz" tepkisini gösterdi.

    Alman federal parlamentosundaki iktidar ve muhalefet partilerinden 5'inin sunduğu Ülkücü hareketin tüm faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik önerge, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) hariç, diğer partilerin milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

    Ortak önerge parlamentodan geçmesinin ardından hükümete gönderildi. Almanya'da dernekleri kapatma yetkisini elinde bulunduran İçişleri Bakanlığı’nın benimseyeceği tutuma dair ilk etapta açıklama yapılmadı.

    'Irkçı, Yahudi düşmanı, demokrasi karşıtı olduğu, ayrımcılık ve nefret yaydığı' gerekçesiyle

    Koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in ortak önergesinde, Ülkücü hareketin 'milliyetçi ve ırkçı ideolojiye' dayandığı belirtildi. 'Irkçı, Yahudi düşmanı ve demokrasi karşıtı olduğu, ayrımcılık ve nefret yaydığı' eklenerek 'şiddet eylemlerine katıldığı ve Almanya'nın iç güvenliğini tehdit ettiği' vurgulandı.

    'Alman yasalarının imkân verdiği ölçüde hukuki haklarımızın takipçisi olacağız'

    Bu hamleye ilişkin Türk Ülkücü Federasyonu'nun bölge başkanlarıyla istişarelerin ardından basın açıklaması yapacağı belirtildi.

    Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şunları söyledi:

    "Karara üzüntü duyduk. Bizler kesinlikle bu aşırı sağcı nasyonalist yakıştırmaları kabul etmiyoruz. Bunların tamamı ithamdan ibaret, biz böyle bir kuruluş değiliz. ATİB, Almanya dernek yasaları çerçevesinde kurulmuş bir teşkilat ve şu ana kadar hiçbir şiddete bulaşmamış, tamamen dini ve kültürel hizmet veren toplum yararına hizmet eden bir kuruluştur. Defaten böyle bir kurum olduğumuzu daha önce de ifade ettik. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı açıklama yapacağız. Almanya yasalarının imkân verdiği ölçüde hukuki haklarımızın takipçisi olacağız."

    'MHP ile sıkı ilişki içinde 11 bin Ülkücü var'

    Almanya'da iç istihbarat servisi konumundaki Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın verilerine göre yaklaşık 11 bin Türkiye kökenli aşırı sağcı bulunuyor.

    Bozkurtları 'milliyetçi ve aşırı sağcı ideolojinin taşıyıcısı ve yayıcısı' diye niteleyen Anayasayı Koruma Teşkilatı, hareketin Almanya kanadının 'Türkiye'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak halindeki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile sıkı ilişki içinde bulunduğunu' ifade ediyor.

    Ortak önergedeki talepler

    Deutsche Welle Türkçe, ortak önergenin CDU'lu Angela Merkel başbakanlığındaki hükümetten taleplerini şöyle aktardı:

    * Avrupa ve uluslararası alandaki ortaklarla işbirliği içinde Ülkücülerin Avrupa'daki etkisini geri püskürtmek amaçlı bütün tedbirlerin alınması.

    * Ülkücü hareketin özellikle Almanya'da devamlı takip edilmesi ve hukuk devletinin imkanları çerçevesinde kararlı şekilde mücadele edilmesi.

    * Ülkücü hareketin dernek ve organizasyonlarının yasaklanması ve Alman Anayasası'nın değerlerine, insanlık onuruna ve halklar arası diyaloğa karşı her türlü faaliyetine karşı hukuk devleti olarak istikrarlı biçimde mücadele edilmesi.

    * Federal projelerden olan 'Demokrasiyi yaşatmak' ile Federal Siyasi Eğitim Merkezi (bpb) ve Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın mevcut mali imkanları çerçevesinde, kamuoyunun, derneklerin, birliklerin ve enstitülerin Ülkücü hareketin hedef ve yöntemlerine ilişkin aydınlatılmaları amaçlı yayınların artırılması ve süreklilik arz etmesi.

    * Ülkücü hareketin internette yaydığı ajitasyona karşı hukuk devleti çerçevesinde istikrarlı biçimde mücadele. 

    * Bozkurtların, Almanya, Avrupa ve Türkiye'de tehdit ettiği kişi ve gruplarla dayanışma gösterilmesi ve onların en iyi şekilde desteklenmesi.

    Etiketler:
    Türkiye, Bozkurt, Ülkücü Hareket, Ülkücü, MHP, Almanya
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