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    İngiltere Başbakanı Johnson yeni Kovid-19'la mücadele planını açıkladı

    © REUTERS / Toby Melville
    Avrupa
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceğini ve ardından da bahara kadar 3 aşamalı planın uygulanacağını söyledi.

    Johnson, Avam Kamarasına hitaben yaptığı konuşmada, hükümetin kış aylarında geçerli olacak salgınla mücadele planını açıkladı.

    5 Kasım'da başlayan ulusal çaptaki 2'nci karantinanın 2 Aralık'ta kaldırılacağını kaydeden Boris Johnson, insanların dışarıda artık 6 kişiyi geçmeyecek şekilde buluşabileceğini söyledi.

    koronavirüs, kovid-19, aşı
    © REUTERS / Dado Ruvic
    AstraZeneca'nın ürettiği koronavirüs aşısının etki gücü, diğer koronavirüs aşılarının gerisinde kaldı

    Toplu ibadete ve düğünlere yeniden izin verileceğini, temel olmayan ürünlerin satıldığı mağazalar, spor salonları, eğlence tesisleri ve kuaförlerin ülke genelinde yeniden açılacağını bildiren Başbakan Johnson, 2 Aralık sonrası 3 aşamalı mücadele planına geçeceklerini duyurdu. 

    3 aşamalı plan

    İlk aşamada insanlardan mümkünse evden çalışmalarının isteneceğini, 2'nci aşamada alkollü içeceklerin sadece yemeklerin yanında satılabileceğini belirten Johnson, bu aşamalarda restoran ve barların artık saat 22.00'de değil 23.00'te kapanacağını ve sınırlı sayıda seyircinin statlara alınabileceğini açıkladı.

    3'üncü aşamada ise eğlence mekanları ile otellerin kapatılacağını ve restoranların sadece paket servisi yapabileceğini söyleyen Boris Johnson, bu planın bahar aylarına kadar geçerli olacağını bildirdi. 

    Noel için hazırlık yapılıyor

    Hangi bölgenin hani aşamada olunacağına, salgının o bölgedeki durumuna göre karar verileceğini kaydeden Johnson, Noel'de bazı kuralların esnetilebileceğini de belirtti. 

    "Noel'in bu yıl normal olacağını söyleyemem" diyen Boris Johnson, ailelerin bir araya gelmesine izin verecek, ancak aynı zamanda riski en aza indirecek Noel tatili planı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

    Başbakan Johnson, Kovid-19 taşıyan biriyle temas etmesi nedeniyle mevcut durumda kendilerini izole etmesi gereken kişilere de bir hafta süreyle her gün test yapılacağını ve sadece test sonucu pozitif çıkanların karantinaya gireceğini duyurdu. 

    İngiltere'de artan vakalar karşısında 5 Kasım'da karantina kararı alınmış, temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmış, restoran ve barların sadece paket servisi yapabileceği açıklanmıştı. 

    55 bin 24 ile Avrupa'da en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün kayda geçtiği İngiltere'de karantinanın etkisi görülene kadar vakalar günlük 30 bini geçmeye başlamıştı. ​​​​​​

    Etiketler:
    Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Boris Johnson, İngiltere
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