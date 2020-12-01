Almanya’da bir araç yayalara çarptı: 5 ölü, 14 yaralı

Trier kentinde biri bebek 5 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren araç sürücüsü tutuklanırken, ilk incelemede herhangi bir dini yada siyasi içerikle ilgili delile rastlanmadığı açıklandı.

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir aracın yayalara çarpmasıyla en az 4 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Trier polisi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, araç trafiğine kapalı bir caddeye giren aracın çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.

Hier wird die mutmaßliche Fahrerin von der Polizei weggetragen.#trier pic.twitter.com/9rE6pqRpvT — Onkel_Kurt (@kurt_onkel) December 1, 2020

​Açıklamada, olay yerinden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Araç sürücünün gözaltına alındığı ve bir araca el konulduğu kaydedildi.

BREAKING VIDEO 3: Police arresting suspect, the car used in the incident is also seen - #Trier, #Germanypic.twitter.com/jwRLnQqClv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020

​Savcı Peter Fritzen, şüpheli hakkında 4 cinayet, çok sayıda cinayete teşebbüs, çok sayıda kişiyi kasten yaralama suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Frietsen, olayla ilgili yapılan ilk incelemede, saldırıyla ilgili herhangi bir dini yada siyasi içerikle ilgili delile rastlanmadığını açıkladı.