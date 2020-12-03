Ermenistan’da eski Başbakan Manukyan muhalefet tarafından geçici hükümet başkanlığına aday gösterildi

Ermenistan’da daha önce Başbakanlık ve Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunan Vazgen Manukyan, muhalefet tarafından geçici hükümet başbakanlığına aday gösterildi.

Ermenistan’da muhalefetteki Daşnaktsutyun partisinin sözcüsü İşhan Sagatelyan, “Az önce 17 muhalif partinin konsey toplantısı sona erdi. Vazgen Manukyan’ın Ermenistan geçici geçiş hükümetin başbakanlığı görevine aday gösterilmesi yönünde karar alındı” diye açıkladı.

“Manukyan, huzur ve istikrar getirebilecek, adil erken parlamento seçimlerini organize edebilecek” diyen Ermeni politikacı, Manukyan’ın 5 Aralık’ta başkent Erivan’da yapılması planlanan muhalefet mitinginde konuşma yapacağını söyledi.

Sagatelyan, 17 muhalif partinin ‘vatanın kurtuluşu için ulusal hareket’ kurduğunu da sözlerine ekledi.

‘Paşinyan gitmeli’

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın “istifa etmek zorunda kalacağını” dile getiren Sagatelyan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onun başkan çıkış yolu yok. Sarsıntı olmadan gitmek zorunda. Başbakanlık görevinde geçirdiği her gün ülkemizin güvenliğine sorunlar ekliyor. Başbakanın istifasını görüşmek için Parlamento toplantıya çağrılmalı. Paşinyan ya gönüllü olarak gitmeli ya da parlamento bu konuyu görüşerek yeni başbakanı seçmeli. Parlamentonun siyasi çoğunluğu kamuoyu baskısı altında bu adımı atmak zorunda”.

Ermenistan’da muhalefet, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlandığı 10 Kasım’dan bu yana Başbakan Paşinyan’ın görevi bırakması için eylemler düzenliyor.

Muhalefetteki ‘Vatan’ partisinin başkanı Artur Vanetsyan, muhalif liderleriyle görüşmenin ardından, Manukyan’ın partideki üyeliğini iptal etmeyi ve kendisinin katılmayacağı ve hiçbir partiye destek vermeyeceği erken parlamento seçimlerini organize etmeyi taahhüt ettiğini açıkladı.

Vanetsyan, “Ben ve partim mutlaka seçimlere katılacağız. Seçimler bir yıl sonra yapılabilir” ifadesini kullandı.

Ermenistan’ın eski cumhurbaşkanları Robert Koçaryan ve Serj Sargsyan’a aktif destek vermekle bilinen Vazgen Manukyan, 27 Ekim’de Azerbaycan ile Dağlık Karabağ’da silahlı çatışmalar başladıktan sonra Başbakan Paşinyan’a görevi bırakarak yönetimi orduya devretme çağrısında bulunmuştu.

1990-1991 döneminde Ermenistan’ın ilk başbakanı olan Manukyan, 1992’de savunma bakanlığı görevini yürütmüştü.