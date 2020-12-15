Bosna Hersek'i ziyaret eden Lavrov: Dayton Anlaşması'nın revize edilmesini gerekli görmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 21 Kasım 1995'te imzalanan Dayton Anlaşması'nın 25. yılında Bosna Hersek'i ziyaret ederek, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ve Bosna Hersek Federasyonu'nda yer alan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'le görüştü.

Turkovic'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı'nda ve Sayın Dodik'le yapılan görüşmelerde Rusya'nın Dayton Anlaşması'na yönelik ilkeli ve kararlı desteğini yeniden teyit ettik. Bu anlaşma, Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü temin ediyor ve burada yaşayan üç halk için de geniş anayasal yetkileri ve eşit hakları garanti ediyor. Biz Dayton Anlaşması'nın revize edilmesi gerektiğini düşünmüyoruz, özellikle de bu tür inisiyatifler Bosna Hersek dışından geldiğinde" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı'nın açıklaması, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanlığını teşkil eden üç kişiden Hırvat üye Zeljko Komsic ile Boşnak üye Şefik Dzaferovic'in Lavrov'la buluşmayı reddetmesini izledi.

Ortak açıklama yayınlayan Komsic ve Dzaferovic, Lavrov'un Dodik'le dünkü görüşmesinde Bosna Hersek bayrağı bulunmaması nedeniyle Rus bakanla buluşmayı reddettiklerini belirtmişti.

Sonuç olarak Lavrov'la yapılan toplantıya bugün sadece Dodik katıldı ve görüşmede Bosna Hersek bayrağı yer aldı.

Hırvat, Sırp ve Boşnakları karşı karşıya getiren savaşın ardından 21 Kasım 1995'te ABD'nin Ohio kentinde Dayton Anlaşması imzalanmış ve savaş resmi olarak son bulmuştu.