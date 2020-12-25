Zelenskiy: Minsk Anlaşması'ndan çekilmeyi isterdim

Focus dergisine konuşan Zelenskiy, Minsk Anlaşması’ndan çekilmekten yana olduğunu, ancak Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımları kaldırma olasılığı nedeniyle bunun kolay olmayacağını kaydetti.

Zelenskiy, “Brifinglerden birinde söylediğim gibi, Minsk Anlaşmaları’ndan çekilmemiz öyle kolay olmayacak. Çünkü böyle bir durumda Avrupalılar, Rusya ve Donetsk ile Lugansk bölgelerinin belirli bölgelerine karşı uyguladıkları yaptırımları kaldırabilirler. Ancak, şahsen bu anlaşmalardan çekilmeyi isterdim” dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna ve Avrupalı ortaklar dışında kimsenin Donbass’taki savaşı bitirme yanlısı olmadığını ileri sürdü.

Doğu Ukrayna'daki durumu çözmeye yönelik Minsk anlaşmaları, ateşkes, temas hattından ağır silahların çekilmesi, ademi merkeziyetçilik ve Donbass'ın özel statüsüne ilişkin yasanın kabul edilmesini kapsayan anayasa reformunu öngörüyor. Ancak, Ukraynalı politikacıların bunun sadece tavsiye niteliğinde olduğu ve zorunlu olmadığını ileri sürerek uygulamasını sürekli erteledikleri plan henüz yerine getirilmedi.

Rusya'nın tutumu, Minsk anlaşmalarının alternatifi olmadığı yönünde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev, Donetsk ve Lugansk temsilcileri tarafından imzalanan bu belgenin BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararıyla onaylandığını ve uluslararası hukukun gücünü kazandığını, dolayısıyla tek taraflı olarak revize edilmesinin mümkün olmayacağı görüşünde.