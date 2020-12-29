İspanya'da koronavirüs aşısını reddedenlerin kaydı tutulacak

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, İspanya'da koronavirüs aşısını reddedenlerin kaydının tutulacağını ve bu verilerin diğer avrupa Birliği ülkeleriyle paylaşılacağını açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, La Sexta televizyonunda katıldığı programda koronavirüs aşısı olmayı reddedenlerin kaydedileceğini söyledi. Illa, "İspanya koronavirüse karşı aşı olmayı reddeden kişilerin bir kaydını oluşturacak ve bunu diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle paylaşacak" açıklamasında bulundu.

Illa ayrıca, tutulacak verilerin kamuya açık olmayacağını söyledi ve "Veri korumasına azami saygı gösterilerek yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

İspanya'da yakın zamanda yapılan bir aşı anketine göre, aşı olmayacağını belirten İspanyol vatandaşlarının oranı Kasım ayına göre azalarak yüzde 47'den yüzde 28'e düştü.

Devlet tarafından finanse edilen BDT araştırma enstitüsü tarafından yapılan ankette, katılımcıların 40.5'i aşıyı yaptırmaya istekli olduğunu, yüzde 16.2'si ise 'güvenilir' olduğu gösterildiğinde yapacağını belirtti.

İspanya, Avrupa'da koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerden olan İspanya'da ölüm oranı 50 bini geçerken, 1.9 milyon kişinin ise hastalığa yakalandığı biliniyor.

Bakan Illa da, "Virüsü yenmenin yolu herkesin aşılanmasıdır, veya ne kadar çok o kadar iyi" ifadelerini kullandı.