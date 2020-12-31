Britanya'yı AB'den çıkaran Başbakan Johnson'ın babası, AB vatandaşlığına geçiyor

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'yı anlaşmalı şekilde AB'den çıkmış (Brexit) halde 2021'e sürükleyen Başbakan Boris Johnson'a babasından kötü haber geldi.

Osmanlı'nın son İçişleri Bakanlarından Ali Kemal'in torununun oğlu olmasıyla da tanınan Boris Johnson'ın (BoJo) babası Stanley Johnson, Brexit geçiş döneminin sona ermesinden önce Fransız vatandaşlığına başvurduğunu söyledi.

British PM Johnson's father applying for French citizenship https://t.co/mt67mzB96V pic.twitter.com/uj83tujnuw — Reuters (@Reuters) December 31, 2020

AB üyesi Fransa'nın vatandaşlığına geçmek, otomatik olarak AB vatandaşlığını da getiriyor.

Fransız radyo kanalı RTL'ye konuşan Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson, "Bu bir Fransız olma meselesi değil. Yanılmıyorsam zaten Fransız'ım. Annem Fransa'da doğdu, annesi de büyükbabası gibi tamamen Fransız'dı. Dolayısıyla zaten sahip olduğum bir şeyi talep ediyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor" diyerek ekledi:

"Ben her zaman bir Avrupalı olacağım, bundan emin olabilirsiniz. Kimse Britanya halkına 'Siz Avrupalı değilsiniz' diyemez. Avrupa ortak pazardan fazlasıdır, Avrupa Birliği'nden fazlasıdır. Demek ki, AB ile bir bağın olması önemlidir."

Stanley Johnson confirms application for French passport on eve of Brexit https://t.co/Z3DdMtdoAN — The Guardian (@guardian) December 31, 2020

80 yaşındaki baba Johnson, 1973'te AB'ye üye olunmasının ardından Brüksel'de çalışan ilk Britanyalı memurlardan biri olmuştu, 40 yıl önce Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yapmıştı.

Stanley Johnson, Brexit için ateşli kampanyalar yürütmüş oğlunun aksine, 2016'daki Brexit referandumunda AB'de kalınması için kampanya yürütmüştü.

At last - a tangible benefit of #Brexit! My father Stanley Johnson is fucking off to France. https://t.co/pyX1jhRUEf — Parody Boris Johnson (@BorisJohnson_MP) December 31, 2020

Brexit geçiş sürecinin bu gece yerel saatle 23.00'te sona ermesiyle Britanya yurttaşları, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybedecek. 2016 referandumundan beri Britanya'nın binlerce yurttaşı, AB ülkelerinin vatandaşlığına geçti.