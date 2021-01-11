Belarus’un yeni anayasa taslağı bu yıl sonuna kadar hazır hale gelecek

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Lukaşenko, Belarus’un yeni anayasa taslağının 2021 sonuna kadar hazırlanması planlandığını ifade etti.

Yeni yıldan önce kaydedilerek bugün yayına konulan röportajda Lukaşenko, “Önümüzdeki yılın sonunda yeni anayasa taslağının hazır olacağını düşünüyorum. Ardından düzenlenecek referandumda insanlar yeni bir anayasa olup olmayacağına karar verecekler” diye konuştu.

Anayasada yapılacak değişikliklerin Belarus Halk Meclisi'nde belirlenebileceğine dikkat çeken Lukaşenko, ancak değişikliklerin ne olacağı konusunda detay vermedi.

Lukaşenko 16 Kasım 2020’de, ‘dürüst ve adil bir şekilde, sorumluluktan kaçınmadan’ Devlet Başkanı yetkilerini mevcut anayasaya göre yeniden dağıtmayı planladığını, kendi önerisi üzerine hükümetin yasa tasarıları geliştireceğini, parlamentonun ise bunları tartışıp kabul ettikten sonra Devlet Başkanı’nın onayına sunacağını açıklamıştı.

Lukaşenko, 20Ekim 2020’deyse yeni anayasa kabul edildikten sonra devlet başkanlığı görevine bir daha aday olmayacağını duyurmuştu.