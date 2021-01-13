Yolsuzluk soruşturması sonrası Estonya Başbakanı'ndan istifa

AB üyesi Estonya'da Başbakan Juri Ratas, başkanı olduğu Merkez Parti'nin bir gayrimenkul geliştirme firmasıyla bağlantılı yolsuzluk iddialarına karışmasından dolayı istifasını açıkladı.

Parti üyeleriyle saatler süren toplantı sonrası Facebook hesabından açıklama yapan Ratas, "Başbakanlık görevimden istifa etme kararı aldım" dedi.

İstifasının durumu açıklığa kavuşturmaya yardımcı olmasını umduğunu belirten Ratas, 'kötü niyetli veya kasten hiçbir yanlış karar vermediğini' savundu. Ratas, "Hükümetin başındaki isim olarak, hiçbir bakanımın ya da partinin hükümet kararlarını yasa dışı yönlere saptırmaya çalıştığına dair bir izlenimim olmadı" ifadesini kullandı.

Ratas'ın istifasıyla aşırı sağcı EKRE'yi de içeren merkez sağ koalisyon hükümeti devrilmiş oldu ama seçimlere olası gözle bakılmıyor. Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid'in yeni başbakanı belirlemek için 14 günü var.

Soruşturmanın merkezinde büyük miktarda devlet kredisi alan ve başkent Tallinn yetkilileriyle önemli bir anlaşmaya imza atan Porto Franco adlı gayrimenkul geliştirme firması bulunuyor. Tallin Belediye Başkanı Mihhail Kolvart da Merkez Parti mensubu.

Firma sahibinin babası olan iş adamı Hillar Teder, Merkez Parti'ye büyük bağışlar yapmıştı.

Soruşturmanın diğer şüphelileri arasında, Finans Bakanı Martin Helme'nin aşırı sağcı danışmanı Kersti Kracht da var.