Hollanda'da çocuk bakım ödeneğinde skandal: Hükümet istifa etti

Hollanda’da dört partiden oluşan koalisyon hükümeti, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırı davrandığı gerekçesi ile istifa etti.

Hollanda'da Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi'nden (CU) oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiği belirtildi.

İstifa sebebinin, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı gerekçesiyle olduğu ifade edildi.

Netherlands government resigns two months before national elections over a scandal in which tax authorities wrongly pursued innocent families over alleged welfare fraud.#Nederland pic.twitter.com/LicvUS2mEO — Yannis Koutsomitis (@YanniKouts) January 15, 2021

Koalisyon hükümetinin, 17 Mart'ta yapılacak olan genel seçime kadar geçici hükümet olarak devam edeceği belirtilen haberde, bu durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan kararları etkilemeyeceği kaydedildi.

'Teflon Mark' Rutte: Çok yanlış gitti

Yaklaşık 11 yıllık görev süresince bugüne dek skandallardan pek etkilenmediği için yerel basının kendisine 'Teflon Mark' lakabı takılan Başbakan Mark Rutte, Kral Alexander'a hükümetin istifasını resmen sundu. Ardından konuşan Rutte, "Hukukun üstünlüğü, vatandaşları tüm gücü elinde bulunduran hükümetten korumalı. Burada işte bu çok yanlış gitti" dedi.

Prime Minister Mark Rutte of the Netherlands and his cabinet resigned on Friday https://t.co/DTv6B2679S — New York Times World (@nytimesworld) January 15, 2021

Ne olmuştu?

Hükümet haftalık bakanlar kurulu toplantısında, Temsilciler Meclisi tarafından kurulan araştırma komisyonunun çocuk bakımı ödeneğinde yapılan yanlışlıkları içeren 'Benzeri görülmemiş adaletsizlik' başlığını verdiği raporun siyasi sonuçlarını tartışmak için bir araya gelmişti.

Hollanda Parlamentosu tarafından kurulan araştırma komisyonu 17 Aralık 2020'de, çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla 'sahtekar' diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

Vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yaptığı kaydedilen raporda, birçok aile hakkında 'sahtekarlık' soruşturması açıldığına işaret edilmişti.